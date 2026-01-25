Turismo religioso parte il tour dei Miracoli Eucaristici | la prima tappa è Lanciano

Il turismo religioso in Italia offre l’opportunità di scoprire luoghi di fede e spiritualità, tra storia e tradizione. Con l’avvio del tour dei Miracoli Eucaristici, si comincia da Lanciano, un sito di grande importanza religiosa. Questo percorso permette di avvicinarsi a testimonianze secolari che uniscono fede e cultura, contribuendo a conoscere meglio il patrimonio spirituale e artistico del nostro Paese.

La città frentana, custode del Miracolo Eucaristico più antico riconosciuto dalla Chiesa, sarà meta di un viaggio tra spiritualità e territori dal 20 al 22 marzo 2026 L’Italia è da sempre terra di miracoli, custode di un patrimonio di fede e bellezza che parla all’anima e al cuore dell’uomo. Qui, tra antiche chiese, abbazie solitarie e santuari nascosti, la storia si intreccia con il sacro e l’arte diventa testimonianza di un mistero che attraversa i secoli. In questo scenario nasce “Voucher – Il turismo dell’anima”, il nuovo progetto di Ventisetteviaggi, ideato da Anna Di Maria con il contributo di Biagio Maimone, coordinatore per l’Italia della Rete mondiale del turismo religioso, e del conduttore televisivo Paky Arcella.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: “Vico dei Miracoli”: si è chiuso a Napoli il tour nazionale di Marcello Veneziani

Leggi anche: Il tour "istituzionale" di FI. Prima tappa da Spagnoli

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Adorazione Eucaristica –Primo miracolo eucaristico di Lanciano (VIII secolo) – Gocce di Luce

Argomenti discussi: Forum Internazionale del Turismo: il turismo religioso è leva di sviluppo spirituale, culturale, sostenibile ed economico; Biagio Maimone riconfermato in Italia alla guida della Rete Mondiale attiva in 18 Paesi; Turismo a Foggia, Angiola a gamba tesa: Questa Amministrazione non ha toccato palla; Call center di Treglio, Monaco (Avs): Regione assente, serve rispetto per i lavoratori.

Terzo Forum Internazionale del Turismo, Maimone (RMTR) rilancia il Turismo Religioso come viaggio spirituale, ponte tra i popoli e motore di economia e culturaMilano, 24 Gennaio – Milano sta ospitando oggi, 24 gennaio, la seconda giornata del Terzo Forum Internazionale del Turismo, in programma da ieri, 23 gennaio, ... sciscianonotizie.it

Turismo religioso: parte il Tour dei Miracoli Eucaristici Voucher – Il Turismo dell’AnimaL’agenzia Ventisetteviaggi, guidata da Anna Di Maria, ha presentato a un pubblico qualificato di addetti ai lavori il progetto Voucher – Il Turismo dell’Anima, un’iniziativa unica nel panorama del ... agensir.it

Turismo religioso, Maimone riconfermato in Italia alla guida Rete Mondiale - facebook.com facebook