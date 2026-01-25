Tumore alla prostata al Sant' Andrea 200 pazienti trattati nel 2025 con terapia stereotassica curativa

Nel 2025, presso l'ospedale Sant'Andrea, sono stati trattati circa 200 pazienti affetti da tumore alla prostata con terapia stereotassica curativa. Questa procedura rappresenta un'opzione efficace e mirata nel percorso terapeutico, contribuendo a migliorare le possibilità di cura e la qualità di vita dei pazienti. La struttura si conferma un punto di riferimento per l'applicazione di tecniche avanzate nel trattamento oncologico.

Nel 2025 sono stati circa 200 i pazienti con tumore al polmone trattati con terapia stereotassica curativa al Sant'Andrea. La terapia stereotassica curativa, spiegano dall'ospedale, "è totalmente non invasiva, ed è considerata un'opzione eccellente e curativa grazie alla sua capacità di abbinare un'efficacia clinica pari alla chirurgia e tempi di trattamento drasticamente ridotti. Non richiede anestesia né incisioni o ricovero ospedaliero. Annulla i rischi di impotenza e incontinenza che spesso sono la conseguenza dell'operazione chirurgica, e rispetto alla chemioterapia tradizionale azzera o comunque riduce al minimo i danni ai tessuti sani circostanti, come il retto e la vescica nel caso di tumore alla prostata.

Il tumore alla prostata rappresenta il tumore più comune tra gli uomini in Italia.

