Trump lascia organizzazioni e programmi dell’Onu solo per ragioni ideologiche

Il 7 gennaio 2026, il presidente Trump ha firmato un memorandum che prevede il ritiro degli Stati Uniti da numerose organizzazioni internazionali, including le Nazioni Unite, organismi scientifici e piattaforme multilaterali. La decisione è motivata da considerazioni ideologiche e dalla volontà di tutelare gli interessi nazionali, portando a una revisione della partecipazione americana a questi enti.

Con un memorandum presidenziale firmato il 7 gennaio 2026, il Presidente Trump ha disposto il ritiro immediato degli Stati Uniti da decine di organizzazioni internazionali, programmi delle Nazioni Unite, organismi scientifici e piattaforme multilaterali, in quanto “è contrario agli interessi degli Stati Uniti rimanere membri, partecipare o altrimenti fornire supporto” a questi organismi. Ma quali sono? Buona parte di essi si occupano di tutelare l’ambiente dai cambiamenti climatici, della tutela della salute pubblica e degli ecosistemi; e ad essi si aggiungono numerosi programmi e uffici delle Nazioni Unite dedicati a salute, infanzia, donne, acqua, città e popolazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trump firma il ritiro da 66 organizzazioni internazionali: 31 sono dell’OnuDonald Trump ha firmato un ordine esecutivo che prevede il ritiro degli Stati Uniti da 66 organizzazioni internazionali, tra cui 31 dell’Onu.

Clima, Trump firma ritiro da 66 organizzazioni internazionali comprese quelle OnuL’amministrazione Trump ha annunciato il ritiro da oltre 60 organizzazioni internazionali, tra cui alcune dell’ONU, come l’agenzia per la popolazione e il trattato sul clima.

La cosa che impressiona, e che deve allarmarci in questi giorni, non è solo la folle serie di scelte di Trump su più piani, internazionali e interni. Quello che lascia a bocca aperta è la pochezza della risposta europea. Su questo vale la pena soffermarsi. Perché