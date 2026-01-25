Trump la clava dei meme e l’IA piegata all’aggressività permanente

Donald Trump utilizza i social media per condividere immagini e messaggi che raffigurano diverse versioni di sé, spesso in chiave simbolica o caricaturale. Tra queste, figure come re, supereroi, premi Nobel e persino il Papa si alternano, creando un’immagine complessa e spesso provocatoria. Questo approccio riflette una strategia comunicativa volta a consolidare la propria presenza digitale, spesso accompagnata da un tono diretto e senza mezzi termini.

Re, Superman, premio Nobel per la pace, addirittura papa. Sono tutte le megalomani versioni di sé che Donald Trump spamma sui suoi account social, Truth in testa. Di contro, ovviamente, oppositori politici e critici vengono ritratti come criminali o ubriaconi. Funziona così la comunicazione ai tempi del controverso presidente ex palazzinaro e, soprattutto, nell'era dell' intelligenza artificiale (usata male). L'IA al servizio dell'ego dell'uomo più potente del mondo genera mostri, realizzando contenuti su "Trump che fa cose". Le feci contro i cittadini che protestano e l'invasione della Groenlandia. Nel suo discorso dello scorso aprile, Donald Trump aveva dichiarato che "verranno tutti a 'baciarmi il culo'", riferendosi alle reazioni internazionali alle sue politiche sui dazi. Il presidente americano non conosce diplomazia né riservatezza, pubblica i messaggi di Rutte e Macron per bearsi dei loro toni lusinghieri, fa disegnini antieuropei e non risparmia nessuno.

