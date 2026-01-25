L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la possibilità di imporre una tariffa del 100% sul Canada qualora il governo canadese proceda con un accordo commerciale con la Cina. La minaccia si lega alle tensioni commerciali tra le nazioni e evidenzia le complesse dinamiche delle relazioni internazionali in ambito economico.

Trump ha minacciato di imporre una tariffa del 100% contro il Canada se il primo ministro canadese Mark Carney andrà avanti con l’annunciato accordo commerciale con la Cina. In una dichiarazione condivisa su Truth Social sabato mattina, Trump ha affermato che Carney si sbaglia di grosso se pensa che il Canada possa diventare un “porto di consegna” per la Cina che invia merci e prodotti negli Stati Uniti. “Se il Canada stringe un accordo con la Cina, verrà immediatamente colpito da una tariffa del 100% su tutti i beni e prodotti canadesi che entrano negli Stati Uniti”, ha scritto Trump nel post, in cui si riferiva a Carney come “governatore” invece che come primo ministro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump ha minacciato di imporre una tariffa del 100% contro il Canada se fa un accordo commerciale con la Cina

Trump minaccia il Canada: dazi al 100% se stringe accordi con la CinaL’attuale contesto geopolitico tra Stati Uniti e Canada si trova in una fase di alta tensione.

Trump minaccia il Canada: “Dazi al 100% se stringerà accordi commerciali con la Cina”Il presidente Donald Trump ha annunciato che, in caso di accordo commerciale tra il Canada e la Cina, potrebbe imporre dazi del 100% sulle importazioni canadesi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Giorgia Meloni vuole candidare Donald Trump al Nobel per la Pace. “Spero che finalmente anche noi potremo candidarlo al Nobel per la pace”, ha dichiarato poco fa. Avete letto bene: Donald Trump nobel per la Pace. L’uomo che ha minacciato di annettere l - facebook.com facebook

e dopo avere minacciato gli europei #Trump annuncia un accordo con Rutte seg.Nato su # Groenlandia e ritira i dazi. Ma cos"è questo accordo E Rutte può trattare per la Danimarca x.com