Trump e Draghi? Diversi ma uguali

Trump e Draghi: due figure politiche spesso considerate opposte, ma che condividono alcuni orientamenti. In un contesto internazionale caratterizzato da discussioni sulla crescita economica e sulle politiche monetarie, le dichiarazioni di Trump sulla necessità di ridurre i tassi si inseriscono in un dibattito più ampio. Questo confronto evidenzia come, nonostante le differenze di stile e origine, entrambi abbiano affrontato temi simili nel tentativo di stimolare l’economia globale.

«La crescita è la strada giusta, la crescita è la strada da fare e poi bisogna tagliare i tassi» non è l’ennesima ripetizione del Manifesto di Mario Draghi odi un discorso in una delle sue tante premiazioni, sono le parole di Donald Trump una risposta all’ennesima domanda sul debito Usa e mondiale, la domanda e il tema che a latere vanno di moda in quel di Davos.Piace tanto preoccuparsi del debito, poi nella realtà si fa come con l’inquinamento, se ne parla e poi si continua a inquinare. Ma tant’è il debito è una malattia cronica e l’unica medicina è la crescita - crescita e tassi bassi - più ascolto Trump che quando parla dell’economia Usa diventa più affabile e più sembra di sentire Draghi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

