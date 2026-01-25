Trova l’amichetto del figlio che gioca al computer e lo uccide in casa | orrore puro

Un episodio di violenza domestica ha scosso la Comunità Valenciana, lasciando la cittadinanza senza parole. Un bambino è stato ucciso dall’amichetto mentre giocavano al computer in casa. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e sulla prevenzione di situazioni di rischio tra minori, sconvolgendo profondamente la comunità e aprendo un dibattito sulla tutela dei più giovani.

Un delitto efferato ha sconvolto la Comunità Valenciana, lasciando una città intera attonita davanti a una violenza inspiegabile consumata tra le mura domestiche. Vittima un ragazzo di 13 anni, conosciuto e benvoluto, che aveva raggiunto l’abitazione di un amico per trascorrere qualche ora insieme. Un pomeriggio qualunque si è trasformato in una tragedia che ha segnato profondamente l’opinione pubblica spagnola. Secondo quanto ricostruito nelle ore successive, il giovane era arrivato in casa da meno di un’ora, invitato dal figlio del presunto assassino, un uomo di 48 anni che poco dopo si sarebbe presentato spontaneamente alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

