Trova l'amichetto 13enne del figlio che gioca al computer e lo uccide in casa | orrore a Valencia
Un tragico episodio si è verificato a Valencia, dove il 13enne Alex, giovane promessa del calcio locale, è stato trovato morto in casa. La vittima, che aveva appena raggiunto l’abitazione del suo amico, è stata uccisa da quest’ultimo, il figlio del 48enne coinvolto nel caso. La vicenda ha suscitato grande sgomento nella comunità, mentre le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragica fatalità.
Il piccolo Alex, promessa del calcio locale, era arrivato nella casa dove è stato ucciso meno di un'ora prima, invitato proprio dal figlio dell'uomo 48enne reo confesso.🔗 Leggi su Fanpage.it
