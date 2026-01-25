Ecco l'introduzione richiesta: Il 45° Trofeo Nave-Scalata al Convento si è svolto a Firenze, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. La manifestazione, un appuntamento tradizionale nel calendario sportivo locale, ha visto la partecipazione di numerosi atleti e appassionati, confermando l'importanza della dedizione e della passione nel mondo del podismo. Di seguito, foto e classifica della competizione, testimonianze di un evento che valorizza lo spirito di comunità e la costanza.

Firenze, 25 gennaio 2026 – Nemmeno una giornata flagellata dal maltempo è riuscita a scalfire lo spirito autentico del 45° Trofeo Nave, appuntamento storico del calendario podistico fiorentino che anche quest’anno ha confermato come la vera forza dello sport risieda nella passione delle persone e nella dedizione silenziosa di chi lavora dietro le quinte. La manifestazione, giunta alla sua quarantacinquesima edizione, ha preso vita con partenza e arrivo presso la palestra di Via Gran Bretagna, nella zona di Rovezzano, una struttura che si è dimostrata ancora una volta ideale per ospitare l’allestimento logistico e l’accoglienza degli atleti, offrendo spazi funzionali e riparati in una giornata climaticamente tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trofeo Nave-Scalata al Convento, foto e classifica della 45esima edizione

Il trofeo Nave si prepara alla 45esima edizioneFirenze si appresta ad ospitare la 45ª edizione del Trofeo Nave, una delle manifestazioni podistiche più longeve della regione.

