Trionfo finale per Pezzo Rosola in Coppa del Mondo | l’azzurro secondo a Hoogerheide vince la generale

Si chiude in trionfo la stagione di Patrik Pezzo Rosola. Nell’ultima gara della Coppa del Mondo di ciclocross per la categoria juniores maschile l’azzurro conquista la seconda posizione ad Hoogerheide e vince, con pieno merito, la classifica generale. L’azzurro, bravo ad inserirsi nel gruppo che guida la gara fin dalle prime battute, coglie il momento chiave quando parte l’azione decisiva e arriva a giocarsi il successo finale allo sprint. La volata premia il francese Soren Bruyere Joumard, bravo a piazzare la zampata vincente, e vincitore della gara con 41’40’’. Completano il podio il campione italiano, che conquista una piazza d’onore di cruciale importanza per il proprio obiettivo, e lo spagnolo Benjamin Noval Suarez, staccato di due secondi dal vincitore. 🔗 Leggi su Oasport.it

Trionfo azzurro a Dendermonde. Pezzo Rosola e Grigolini dominano la gara Juniores di Coppa del MondoAllo start dell’ottava tappa di Coppa del Mondo di ciclocross, la categoria Juniores maschile apre la competizione a Dendermonde.

L’Italia domina a Benidorm. Trionfo di Pezzo Rosola e podio per Grigolini nella Juniores maschile di Coppa del MondoNella gara di Coppa del Mondo di ciclocross a Benidorm, l’Italia ottiene risultati significativi nella categoria Juniores maschile.

L’Italia domina a Benidorm. Trionfo di Pezzo Rosola e podio per Grigolini nella Juniores maschile di Coppa del MondoLa lunga ed intensa domenica degli appassionati di ciclocross inizia all'insegna dell'azzurro. Nella gara della categoria Juniores maschile di Coppa del ... oasport.it

