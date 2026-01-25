travolto in auto da un camion amsa morto il bodyguard simone bonino da genovese ai vip dello spettacolo

Un incidente stradale ha causato la morte di Simone Bonino, noto bodyguard, travolto da un camion Amsa a seguito di una mancata precedenza all’incrocio con semaforo lampeggiante. La vettura, una Bmw, è stata centrata sulla fiancata sinistra e si è fermata sul marciapiede dello spartitraffico. L’incidente, avvenuto a Genova, evidenzia i rischi legati alle violazioni delle regole stradali e alle conseguenze che ne derivano.

La mancata precedenza all’incrocio con semaforo lampeggiante. Il camion dei rifiuti che travolge la Bmw che arriva da destra, centrandola sulla fiancata sinistra, e termina la sua corsa sul marciapiedi dello spartitraffico con parabrezza in frantumi e pneumatici a terra. La berlina fuori controllo che abbatte i pali della segnaletica e finisce contro una Mercedes guidata da un cittadino degli Emirati Arabi rimasto illeso. Per tirare fuori dalle lamiere il conducente della Bmw servirà l’intervento dei vigili del fuoco, ma purtroppo il ricovero d’urgenza al pronto soccorso del Fatebenefratelli non basterà a salvare la vita di Simone Bonino, quarantacinquenne di professione bodyguard. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Simone Bonino, come è morto il bodyguard dei vip: lo schianto con il camion dell'Amsa e l'ipotesi mancata precedenzaNella prima mattinata di oggi, si è verificato un incidente stradale all'angolo tra via e piazza, che ha causato la morte di Simone Bonino, noto bodyguard dei vip.

Simone Bonino, l'ex bodyguard di Alberto Genovese morto a 45 anni: la sua auto centrata in pieno da un mezzo dei rifiutiSimone Bonino, ex bodyguard di Alberto Genovese, è deceduto dopo un incidente stradale avvenuto a Milano.

