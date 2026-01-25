Tramoni può lasciare il Pisa! È vicino al Palermo

Tramoni potrebbe lasciare il Pisa a breve, con il Palermo tra le probabili destinazioni. La situazione si sta sviluppando nelle ultime ore del calciomercato invernale, lasciando aperte diverse possibilità per il futuro del giocatore e del club. La vicenda evidenzia le dinamiche di mercato che coinvolgono le squadre di Serie B, in un periodo di grande incertezza e cambiamenti.

Pisa, 25 gennaio – Ha dell’incredibile quanto si sta verificando in casa Pisa. I nerazzurri potrebbero privarsi del suo numero 10 a una settimana dal termine del calciomercato invernale. La notizia della domenica mattina è scioccante per il pubblico: Matteo Tramoni è vicino al Palermo. L’indiscrezione lanciata dall’esperto Gianluca Di Marzio trova solamente conferme. La dirigenza del Pisa ha ricevuto un’offerta dal Palermo e la sta prendendo seriamente in considerazione. O meglio, le parti sono al lavoro per la chiusura dell’affare, avvicinandosi sempre di più. Un’operazione che arriva dopo che Tramoni, dopo un inizio di campionato difficile, aveva trovato la propria dimensione nel 3-4-2-1 di Gilardino dimostrandosi nuovamente centrale nel progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

