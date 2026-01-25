A breve, cinque cantieri si sposteranno lungo il tram, creando potenziali disagi in via Ferrarese. Dopo i recenti disagi a Santa Viola e nei Prati di Caprara, si prevede un ulteriore aumento delle criticità nel traffico in zona Bolognina. È importante pianificare gli spostamenti e prestare attenzione alle indicazioni temporanee per ridurre i disagi e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Dopo i giorni di passione tra ingorghi e code in Santa Viola, soprattutto all’altezza dei Prati di Caprara, a breve è attesa l’apertura di un nuovo fronte complesso per quanto riguarda il traffico in Bolognina. IN BOLOGNINA. Conclusa, infatti, l’asfaltatura del tratto di via Matteotti compreso tra Algardi e Creti, sono imminenti le operazioni di spostamento del cantiere del tram sull’altro lato della strada (quello ovest), senza modifiche alla circolazione temporanea. Più impattante, ma circoscritto nel tempo, l’intervento in programma per la posa delle rotaie, che interesserà parte dell’incrocio tra via Ferrarese e le vie Mazza e Saliceto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tram, ’migrano’ cinque cantieri. Rischio ingorghi in via Ferrarese

