La linea tramviaria 4.2, che collega Piagge a Campi Bisenzio, è al centro di preoccupazioni riguardo ai fondi PNRR. Senza eventuali proroghe, rischia di perdere le risorse destinate al suo completamento. La questione, attualmente in fase di interlocuzione con il ministero, evidenzia la necessità di chiarimenti e decisioni rapide per garantire il proseguimento del progetto.

di Antonio Passanese FIRENZE Le notizie sulla linea tramviaria 4.2, che dovrebbe collegare le Piagge a Campi Bisenzio, non sono affatto confortanti. Nonostante la recente approvazione in Commissione 3 di una variante legata al nuovo deposito, il dirigente della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, Filippo Martinelli, è stato chiaro: il finanziamento da 217 milioni di euro, previsto dal Pnrr, al momento è considerato perso. "Per ottenere quel denaro i lavori si sarebbero dovuti concludere entro giugno 2026 – ha spiegato Martinelli durante la seduta – Prima era difficile, ora è diventato impossibile rispettare quella data. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tram 4.2 Piagge-Campi a rischio. Senza proroghe addio ai fondi Pnrr: "Interlocuzioni con il ministero"

Tram, i fondi e il rischio di andare fuori binarioL'efficienza del sistema tramviario di Bergamo dipende non solo dall'infrastruttura e dai mezzi, ma anche dalla disponibilità di fondi adeguati.

Tram, tocca alla linea 4 Assegnato maxi appaltoSi sono concluse ieri le operazioni per l’aggiudicazione della maxi gara per l’appalto integrato per la linea 4 della tramvia. Un importo da oltre 500 milioni. Che comprende anche la nuova viabilità ... lanazione.it

A Firenze si prospetta un’estate di cantieri A luglio 2026 infatti avranno inizio i lavori della tramvia Libertà- Rovezzano, ovvero la seconda parte della linea che porta a Bagno a Ripoli. Sempre in estate anche la linea T4 Leopolda-Piagge vedrà l’inizio dei lav facebook