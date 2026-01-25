Tragedia in metro A uomo muore investito da un treno | chiuso il tratto da Colli Albani ad Anagnina

Un incidente si è verificato sulla linea A della metropolitana di Roma, provocando la morte di un uomo investito da un treno. A seguito dell’accaduto, il tratto tra Colli Albani e Anagnina è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di verifica e messa in sicurezza. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Tragedia a Roma, dove un uomo è stato travolto e ucciso da uno dei treni della linea A della metropolitana: chiuso tratto da Colli Albani ad Anagnina. Tragedia sulla Metro A, uomo muore travolto da un treno. Tratta bloccata Un grave incidente si è verificato sulla Metro A di Roma, alla stazione di Subaugusta, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno. Tragedia sulla Metro A di Roma. Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno alla stazione di Subaugusta. Sotto choc il macchinista del convoglio che non ha potuto fare nulla.

