Il traffico a Roma del 25 gennaio 2026, alle ore 20:30, presenta variazioni a causa del match Roma-Milan allo Stadio Olimpico. È attivo il piano viabilità con divieti di sosta e fermata nelle aree circostanti, mentre alcune vie sono chiuse per lavori di manutenzione fino al 28 febbraio. Per aggiornamenti dettagliati e informazioni sul traffico, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Luceverde Roma.

Luceverde Roma Luceverde Roma questa sera all'Olimpico si gioca Roma Milan in occasione del match è attivo già dal primo pomeriggio il piano viabilità con divieto di sosta e fermata in tutta l'area circostante lo stadio Olimpico ancora chiusa il della Vittoria via de mondo De Amicis 3 piazza dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia per lavori di manutenzione è chiusa fino al 28 febbraio via di Trigoria 3 via Arena e via Pontina per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione e la cura della c e della polizia locale di Roma Capitale servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-01-2026 ore 20:30

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 20:30Alle ore 20:30 del 1 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta molto intenso sulle principali vie di collegamento.

Traffico Roma del 20-01-2026 ore 20:30Alle ore 20:30 del 20 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta code sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria in direzione San Giovanni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Uranium clandestin : Alerte nucléaire mondiale

Argomenti discussi: Blocco del traffico a Roma, il 18 gennaio prima domenica ecologica del 2026; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 24 e 25 gennaio; Stop ai treni dell'Alta Velocità a Firenze, disagi per tutto il weekend: cosa sapere; Nodo di Firenze, circolazione interrotta dalle 15 di sabato alle 15 di domenica.

Traffico Roma del 25-01-2026 ore 18:30Luceverde Roma Luceverde Roma questa sera all'Olimpico si gioca Roma Milan in occasione del match è attivo già dal primo pomeriggio il piano ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 18:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura all' autostrada A24 ... romadailynews.it

Non cresce il traffico aereo di Ryanair a Roma. Ieri, la low cost irlandese ha annunciato l’operativo per l’estate 2026 presso gli aeroporti capitolini, prevedendo una crescita zero a causa del limite restrittivo al numero di voli all’aeroporto di Ciampino, dell’aume - facebook.com facebook

Domani blocco del traffico a Roma: ecco chi può circolare. Tutte le informazioni ift.tt/8VAxid6 x.com