Traffico Roma del 25-01-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma del 25 gennaio 2026 alle 19:30 presenta alcune limitazioni, in particolare nell'area dello Stadio Olimpico per il match Roma-Milan. È attivo il piano viabilità con divieti di sosta e fermata nelle zone circostanti. Alcune strade, come via della Vittoria, via de Mondo, via De Amicis e piazza dello Stadio, sono chiuse temporaneamente per lavori. Per informazioni dettagliate, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Roma.

Luceverde Roma Luceverde Roma questa sera all'Olimpico si gioca Roma Milan in occasione del match è attivo già dal primo pomeriggio il piano viabilità con divieto di sosta e fermata in tutta l'area circostante lo stadio Olimpico ancora chiusa il della Vittoria via de mondo De Amicis 3 piazza dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia per lavori di manutenzione è chiusa fino al 28 febbraio via di Trigoria 3 via Arena e via Pontina per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione e la cura della c e della polizia locale di Roma Capitale servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

