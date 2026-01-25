Traffico Roma del 25-01-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma il 25 gennaio 2026 alle 18:30 presenta variazioni a causa del match Roma-Milan all'Olimpico. È attivo il piano viabilità con divieti di sosta e fermata nelle aree circostanti, mentre alcune strade sono chiuse per lavori fino al 28 febbraio. Per informazioni aggiornate e dettagli, è consigliabile consultare il sito di Luceverde Roma.

Luceverde Roma Luceverde Roma questa sera all'Olimpico si gioca Roma Milan in occasione del match è attivo già dal primo pomeriggio il piano viabilità con divieto di sosta e fermata in tutta l'area circostante lo stadio Olimpico ancora chiusa il della Vittoria via de mondo De Amicis 3 piazza dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia per lavori di manutenzione è chiusa fino al 28 febbraio via di Trigoria 3 via Arena e via Pontina per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it

