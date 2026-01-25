Traffico Roma del 25-01-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 25 gennaio 2026 alle 14:30 presenta variazioni legate all’evento sportivo all’Olimpico. Sono in vigore divieti di sosta e fermata nelle vie circostanti, con alcune strade chiuse per lavori di manutenzione fino al 28 febbraio. Per aggiornamenti dettagliati su viabilità e conseguenze, si consiglia di consultare il sito ufficiale Roma.

Luceverde Roma questa sera all'Olimpico si gioca Roma Milan in occasione del match attivo già dal primo pomeriggio li piano viabilità con divieto di sosta e di fermata in tutta l'area circostante dello Stadio Olimpico ancora chiusa il della Vittoria via de mondo De Amicis c'è il Piazzale dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia per lavori di manutenzione è chiusa fino al 28 febbraio via di Trigoria Pierina e via Pontina per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 14:30Il traffico a Roma alle ore 14:30 del 1° gennaio 2026 registra condizioni generalmente fluide, senza particolari disagi sulla rete viaria principale.

Traffico Roma del 14-01-2026 ore 14:30Il 18 gennaio a Roma si svolgerà la prima domenica ecologica del 2026, con restrizioni al traffico nella fascia verde.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Blocco del traffico a Roma, il 18 gennaio prima domenica ecologica del 2026; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 24 e 25 gennaio; Nodo di Firenze, circolazione interrotta dalle 15 di sabato alle 15 di domenica; Viabilità Roma 24-25 gennaio: manifestazioni, chiusure strade, deviazioni bus e piano traffico per Roma-Milan.

Non cresce il traffico aereo di Ryanair a Roma. Ieri, la low cost irlandese ha annunciato l'operativo per l'estate 2026 presso gli aeroporti capitolini, prevedendo una crescita zero a causa del limite restrittivo al numero di voli all'aeroporto di Ciampino, dell'aume

Domani blocco del traffico a Roma: ecco chi può circolare.