Traffico Lazio del 25-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio del 25 gennaio 2026 presenta condizioni di luce verde, sebbene la regione sia interessata da maltempo e pioggia. Sono in vigore alcune limitazioni, come il divieto di transito per i mezzi pesanti fino alle 22 e lavori in corso che coinvolgono lo svincolo di Orte Bassano in Teverina e la superstrada Sora-Atina. Si consiglia di verificare aggiornamenti e percorsi alternativi prima di mettersi in viaggio.

luce verde Lazio luce verde Lazio mentre va di maltempo e pioggia sulla regione Lazio per tutta la giornata la protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale sul raccordo Viterbo Terni attenzione lavori te lo svincolo di Orte Bassano in Teverina all'uscita di Soriano nel Cimino dove si transita su carreggiata per lavori in corso fino al 15 marzo in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Atina Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello fino al 15 marzo Dunque il traffico è deviato sulla strada provinciale 259 anche oggi come ogni domenica in vigore il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 su tutta la rete viale nazionale escluso gli autorizzati dalla legge disagi per chi deve spostarsi in treno per lavori al nodo ferroviario di Firenze fino alle 15 di oggi la circolazione dei treni è sospesa da Firenze Campo di Marte coinvolti i treni regionali i convogli a media è lunga percorrenza nonché i treni alta velocità previsto tra queste due stazioni Firenze Rifredi e Campo di Marte un servizio di autobus sostitutivo da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 25-01-2026 ore 17:30 Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 17:30Alle ore 17:30 del 1° gennaio 2026, si registrano rallentamenti sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo, in entrambe le direzioni tra Roma Est e Settebagni. Traffico Lazio del 17-01-2026 ore 17:30Il traffico nel Lazio del 17 gennaio 2026 presenta alcune criticità. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 07 | 25; Traffico Lazio del 24-01-2026 ore 17 | 30; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 07 | 25. Traffico Lazio del 25-01-2026 ore 17:30luce verde Lazio luce verde Lazio mentre va di maltempo e pioggia sulla regione Lazio per tutta la giornata la protezione civile ha emesso un avviso di ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 10:25Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio la regione Lazio non ci sono particolari segnalazione ... romadailynews.it All’alba #scontri sull’autostrada #A1 tra #ultras del #Napoli, diretti a #Torino, e tifosi della #Lazio di rientro da #Lecce. I due gruppi sono entrati in contatto lungo la carreggiata nord, tra #Ceprano e #Frosinone, bloccando il traffico per alcuni minuti. Secondo l x.com ROMA/CASSINO: La possibile cancellazione si inserisce inoltre in un periodo già complesso per il traffico ferroviario: - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.