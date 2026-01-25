Traffico Lazio del 25-01-2026 ore 09 | 30

Il traffico nel Lazio il 25 gennaio 2026 alle 09:30 presenta diverse variazioni. A Roma, la Carovana della Pace, con partenza dalla Basilica di San Giovanni, comporta deviazioni e interruzioni sulla rete stradale, specialmente lungo viale Emanuele II e Ponte Sant’Angelo, con conseguenti disagi per il traffico e le linee di autobus nella zona di San Pietro. Inoltre, lavori ferroviari a Firenze interrompono i collegamenti regionali e a lunga percorrenza fino alle 15.

Luceverde Roma mentre va Ti alle ore 8 di questa mattina prenderà il via La Carovana della pace con partenza dalla Basilica di San Giovanni Battista dei fiorentini lungo via acciaioli Corso Vittorio Emanuele II Ponte Sant'Angelo Lungotevere Castello Viale Giuseppe Ceccarelli Lungotevere Castello Piazza Pia via della Conciliazione per arrivare a Piazza San Pietro circolazione vietata lungo il tracciato e deviazioni per molte linee di bus sempre in zona San Pietro disagi al traffico per il consueto appuntamento domenicale con Papa Leone quattordicesimo per la recita la preghiera dell'angelus e la benedizione ai fedeli ancora chiusa al della Vittoria via Edmondo De Amicis 3 a Piazzale dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia è ancora disagi per chi si sposta in treno verso il nord Italia per lavori nel nodo ferroviario di Firenze fino alle 15 di oggi domenica 25 gennaio la circolazione dei treni sarà interrotta dalle stazioni Firenze Rifredi e Firenze coinvolti i treni regionali i convogli a media è lunga percorrenza nonché i treni dell'alta velocità previsto un servizio di autobus sostitutivo per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il traffico nel Lazio al 09-01-2026 alle ore 09:30 presenta alcune variazioni.

Alle ore 09:30 del 1 gennaio 2026, il traffico sulla rete viaria laziale risulta generalmente scorrevole.

