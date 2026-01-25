Tour Down Under | un canguro invade la strada e butta giù il leader della corsa

Durante l'ultima tappa del Tour Down Under in Australia, un canguro ha attraversato improvvisamente la strada, causando la caduta del leader della corsa. L'evento ha attirato l'attenzione su un episodio insolito e inatteso durante questa prima tappa della stagione World Tour. La notizia evidenzia come gli imprevisti della natura possano influenzare gli eventi sportivi, richiamando l'interesse sulla relazione tra ambiente e competizioni ciclistiche.

Un canguro ha provocato una caduta nel corso dell’ ultima tappa del Tour Down Under, in Australia, la prima corsa World Tour della stagione. L’imprevisto a circa 95 km dal traguardo di Stirling: tra i corridori a terra per colpa del marsupiale anche il leader della classifica Jay Vine, l’australiano della Uae compagno di Pogacar che poi è ripartito riuscendosi ad aggiudicare la vittoria finale, mentre l’altro Uae Bjerg, pure lui caduto, è stato costretto al ritiro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Clamoroso al Tour Down Under: un canguro invade la strada e butta giù il leader della corsaDurante l'ultima tappa del Tour Down Under, un canguro ha attraversato improvvisamente la strada, causando una collisione tra i ciclisti e coinvolgendo il leader della corsa.

Tour Down Under 2026, cambia il percorso della quarta tappa: cosa è successo nella corsa australianaTiene banco la problematica delle alte temperature in Australia e la criticità non interessa solo gli Australian Open. Il riferimento è al Tour Down Under

