tour down under 2026 vince vine ma narvaez va ko

Il Tour Down Under 2026 si è concluso con la vittoria di Jay Vine della UAE Team Emirates-XRG, che ha conquistato il primo grande successo stagionale. La gara ha visto un risultato negativo per Jhonatan Narvaez, costretto a ritirarsi a causa di problemi fisici. L'evento apre ufficialmente il calendario UCI 2026, confermando la tradizione di competizioni intense e sfide appassionanti nel ciclismo internazionale.

Roma, 25 gennaio 2026 - Il Tour Down Under 2026, la prima gara dell'anno del calendario UCI, tanto per cambiare ha premiato la UAE Team Emirates-XRG, che ha vinto grazie a Jay Vine, che sull'albo d'oro è succeduto al compagno di squadra Jhonatan Narvaez, uno che invece è uscito con le ossa rotte dalla corsa australiana. E purtroppo non è una metafora. La gara. L'ecuadoriano nella quarta tappa, quella tagliata a causa delle altissime temperature e del forte rischio di incendi, è caduto insieme a Vegard Stake Laengen, altro uomo della formazione emiratina, avendo la peggio: per la prima maglia rosa del Giro d'Italia 2024 diverse fratture da compressione stabili nelle vertebre toraciche, nessuna delle quali dovrebbe richiedere l'intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Tour Down Under 2026, Vernon vince la quarta tappa ridotta. Vine resta leader, si ritira Narvaez

Tour Down Under 2026, Vine precede Narvaez ad Uraidla. Buone risposte da Zana e Sobrero

