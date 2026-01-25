Toscana Musei statali | Carlotta Brovadan nuova direttrice

Carlotta Brovadan è stata nominata nuova direttrice dei Musei statali della Toscana, un ente che comprende importanti istituzioni come i Cenacoli fiorentini, il Museo d'Arte Medievale e Moderna di Arezzo, il Museo della Navi Antiche di Pisa e il Museo etrusco di Chiusi. La sua nomina segna un nuovo capitolo nella gestione di questa articolata rete museale, che tutela e valorizza il patrimonio culturale della regione.

Manca ancora l’ultimo tassello dell’iter amministrativo di nomina ma dal primo febbraio a succedere allo storico dell’arte Stefano Casciu sarà Carlotta Brovadan, milanese che si è laureata in Storia dell’arte all’Università di Firenze. Tra l’altro ha collaborato con il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (progetto Euploos) e con l’Opificio delle Pietre Dure. Brovadan che ha conseguito il dottorato all’Università di Roma Tor Vergata, dal 2018 lavora alla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, occupandosi di politiche e gestione del patrimonio culturale. GLI AUGURI DELL’ASSESSORA MANETTI – “Auguri di buon lavoro a Carlotta Brovadan per il prestigioso incarico alla guida di tutti i musei statali della Toscana. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Toscana, Musei statali: Carlotta Brovadan nuova direttrice Musei statali gratuiti e aperture straordinarie dell'EpifaniaDurante l'Epifania, numerosi musei statali rimarranno aperti con orari straordinari, offrendo l'opportunità di visitare le collezioni gratuitamente. Leggi anche: Weekend dell'Immacolata, la lista dei musei della Direzione Regionale Musei della Toscana aperti Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Carlotta Brovadan nuova direttrice dei musei statali della Toscana; Garante Infanzia in Regione, la polemica di Tomasi. Carlotta Brovadan alla guida dei musei statali della ToscanaCarlotta Brovadan è la novità. Dal primo febbraio è atteso il cambio della guardia alla guida dei musei statali della Toscana ... gonews.it Brovadan alla guida dei musei statali della Toscana, Casciu ai salutiAuguri di buon lavoro a Carlotta Brovadan per il prestigioso incarico alla guida di tutti i musei statali della Toscana: una nomina che valorizza competenze solide, visione e una profonda conoscenza ... arezzonotizie.it Vuoi trasformare una passione per la cultura in un’esperienza professionale concreta Il Museo Galileo apre le candidature per due tirocini formativi extracurriculari, realizzati insieme alla Rete Musei Welcome Firenze e alla Rete Toscana Musei Scientifici. I tir - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.