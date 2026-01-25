Toscana Musei statali | Carlotta Brovadan nuova direttrice

Carlotta Brovadan è stata nominata nuova direttrice dei Musei statali della Toscana, un ente che comprende importanti istituzioni come i Cenacoli fiorentini, il Museo d'Arte Medievale e Moderna di Arezzo, il Museo della Navi Antiche di Pisa e il Museo etrusco di Chiusi. La sua nomina segna un nuovo capitolo nella gestione di questa articolata rete museale, che tutela e valorizza il patrimonio culturale della regione.

Manca ancora l’ultimo tassello dell’iter amministrativo di nomina ma dal primo febbraio a succedere allo storico dell’arte Stefano Casciu sarà Carlotta Brovadan, milanese che si è laureata in Storia dell’arte all’Università di Firenze. Tra l’altro ha collaborato con il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (progetto Euploos) e con l’Opificio delle Pietre Dure. Brovadan che ha conseguito il dottorato all’Università di Roma Tor Vergata, dal 2018 lavora alla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, occupandosi di politiche e gestione del patrimonio culturale. GLI AUGURI DELL’ASSESSORA MANETTI – “Auguri di buon lavoro a Carlotta Brovadan per il prestigioso incarico alla guida di tutti i musei statali della Toscana. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

