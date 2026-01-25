torneo di wimbledon una legge vittoriana contro la cementificazione

Il torneo di Wimbledon rappresenta un simbolo storico del tennis, immerso in un contesto che combina tradizione e sostenibilità. Il 13 luglio 2025, numerosi tifosi italiani si sono diretti verso il campo centrale di Londra, ignari dei messaggi di protesta affissi nella zona residenziale di Southfields. Un richiamo alla tutela dell’ambiente e alla preservazione del paesaggio, in un evento che unisce passione sportiva e impegno civico.

I tantissimi tifosi italiani che il 13 luglio 2025 percorrevano Church Road, nel quartiere di Southfields di Londra, per dirigersi al campo centrale di Wimbledon, il tempio mondiale del tennis, erano così presi dall’imminente finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che non avranno certo fatto caso ai manifesti affissi nella zona residenziale della periferia londinese puntellata di villette a schiera. Era la protesta dei residenti che da anni si battono contro una mega operazione immobiliare accusata di devastare l’ambiente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wimbledon (@wimbledon) Il progetto prevede la creazione di 39 nuovi campi e di uno stadio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

