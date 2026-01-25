Torcia olimpica Milano-Cortina 2026 chi l’ha disegnata

La torcia olimpica Milano-Cortina 2026 rappresenta un simbolo che unisce tradizione e innovazione. Disegnata con attenzione ai valori culturali e allo spirito dei Giochi, questa fiaccola incarna il senso di condivisione e di eccellenza sportiva. Un oggetto che, pur nella sua semplicità, riflette l’identità e l’ambizione di un evento internazionale, trasmettendo emozioni e senso di comunità a chi la custodisce e a chi la ammira.

Un oggetto, che più di ogni altro racconta lo spirito dei Giochi Olimpici. Stiamo parlando della torcia, un simbolo rituale, che racchiude un concentrato di valori, visione culturale e, perché no, un pizzico di tecnologia. Per Milano-Cortina 2026, la responsabilità di ridisegnarla è stata affidata allo studio Carlo Ratti Associati, con Cavagna Group come partner produttivo. Una scelta fatta tenendo conto dell'architettura, del design e – non ultimo – della sostenibilità, portando sulla scena olimpica una riflessione più ampia sul nostro modo di intendere le Olimpiadi.

