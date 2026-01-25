Tommy Emmanuel in concerto al Politeama | torna la leggenda della chitarra fingerstyle

Tommy Emmanuel torna in concerto al Politeama Genovese il 3 febbraio, nell’ambito del suo tour 2026. Il chitarrista australiano, riconosciuto come uno dei più grandi interpreti fingerstyle, ripropone il suo talento dopo il successo del 2023. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo un artista di fama internazionale, apprezzato per la sua tecnica e la sua capacità di emozionare il pubblico.

Le etichette si sprecano quando in ballo c’è Tommy Emmanuel, fuoriclasse australiano della sei corde in concerto martedì 3 febbraio al Politeama Genovese nell’ambito del tour 2026 che lo riporta al pubblico ligure, dopo il tutto esaurito del 2023, sempre al Politeama. La prima chitarra a 4 anni.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Tommy Emmanuel in concerto a FirenzeTommy Emmanuel torna a suonare a Firenze in un concerto che mette in luce la sua straordinaria tecnica e la sua esperienza decennale nel mondo della musica acustica.

Al via da Firenze il tour del leggendario Tommy EmmanuelIl 28 gennaio 2026, il Teatro Cartiere Carrara di Firenze ospita il concerto di Tommy Emmanuel, artista riconosciuto a livello internazionale per la sua abilità con la chitarra.

