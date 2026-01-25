Durante una protesta dell’opposizione a Tirana, sabato sera, si sono verificati scontri che hanno coinvolto le forze di polizia. Almeno 11 agenti sono rimasti feriti e 18 persone sono state fermate. L’evento si inserisce nel contesto delle manifestazioni contro il governo del premier Edi Rama, guidate dall’opposizione di centrodestra. La situazione rimane tesa, con ripercussioni sulla stabilità politica del paese.

È di almeno 11 agenti della polizia albanese feriti il bilancio degli scontri avvenuti ieri sera, sabato, a Tirana durante una protesta dell’opposizione di centrodestra guidata da Sali Berisha contro il governo del premier socialista Edi Rama. A riferirlo sono fonti della polizia della capitale. La manifestazione, iniziata in serata, è degenerata in violenti disordini quando alcuni sostenitori dell’opposizione hanno lanciato petardi e sassi contro le forze dell’ordine. La polizia è intervenuta facendo uso di lacrimogeni e idranti, prima nei pressi della sede del governo e successivamente davanti al parlamento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tirana, scontri alla protesta dell’opposizione: almeno 11 agenti feriti e 18 fermati

