Thuram | Amo la Juve io mai all' Inter E non vorrei mio fratello a Torino

Kylian Thuram esprime il suo affetto per la Juventus e chiarisce di non aver mai considerato l’Inter, né di voler coinvolgere suo fratello Marcus in trasferimenti a Torino. Il difensore francese, ormai una figura chiave nel panorama calcistico, sottolinea inoltre il valore della collaborazione con il fratello in nazionale, preferendo mantenere distinte le sue scelte di club e famiglia.

“Da piccolo ho conosciuto tanti grandi giocatori in salotto. Penso a Vieira, Henry o Tudor, che regalò a me e a mio fratello un robot bellissimo. Antonio Conte non me lo ricordo, ma papà mi ha parlato tanto di lui e della sua personalità da Juve”. Stasera Khephren Thuram ritroverà l’ex compagno del padre nella nuova “casa”, l’Allianz Stadium, ma sulla panchina del Napoli. La sfida contro i campioni d’Italia può rilanciare o frenare del tutto la corsa dei bianconeri in campionato. “Paura? Non si può avere nel calcio, abbiamo una squadra e un allenatore di qualità e alla Juve bisogna vincere”. Thuram ha le spalle larghe e il solito sorriso, marchio di famiglia e del fratello interista Marcus: “Quando papà si è trasferito dalla Juventus al Barcellona, lo accompagnavamo spesso all’allenamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

