Thuram accende Juve-Napoli | Qui conta solo vincere

In vista della sfida tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium, Khéphren Thuram sottolinea l’importanza della partita, evidenziando che per entrambe le squadre il risultato conta esclusivamente sulla vittoria. La sfida rappresenta un momento chiave per la classifica e l’identità delle squadre, richiedendo concentrazione e determinazione. Thuram invita a mantenere la calma e a concentrarsi sull’obiettivo, senza distrazioni, in un match che si preannuncia decisivo.

Alla vigilia di Juventus-Napoli all’Allianz Stadium, Khéphren Thuram prende la parola e carica l’ambiente bianconero: la partita che pesa sulla classifica e sull’identità, con un messaggio netto che non ammette repliche. «Qui conta solo vincere. Voglio entrare nella storia bianconera». Mentalità Juve: nessuna paura, solo vittoria. Thuram non arretra di un centimetro sul piano emotivo. « Paura? Nel calcio non esiste. Alla Juventus bisogna vincere sempre », dice, preparando una delle gare più importanti della stagione. La posta è alta: una vittoria riavvicinerebbe la Juventus alla vetta, una sconfitta allargherebbe il solco con il Napoli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

