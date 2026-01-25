The Voice Kids le squadre e chi è già in finale dopo la terza puntata delle Blind Auditions

La terza puntata delle Blind Auditions di The Voice Kids 2026 si è conclusa, segnando l’ingresso di nuovi talenti nelle squadre dei coach. Durante l’evento, sono emerse emozioni genuine e momenti di condivisione, con alcuni concorrenti già qualificati per la fase successiva. Ecco un riepilogo delle squadre e dei partecipanti che hanno conquistato un posto in finale dopo questa terza puntata.

Milano, 24 gennaio 2026 – Tante emozioni, qualche lacrima e moltissime risate hanno caratterizzato la terza puntata delle Blind Auditions di The Voice Kids 2026 andata in onda sabato 24 gennaio. La quarta e ultima puntata della selezioni si svolgerà sabato 31 gennaio. Come funziona il programma. Le squadre. I concorrenti della terza puntata della Blind di The Voice Kids 2026. Come funziona il programma. The Voice Kids va in onda ogni sabato in Prima serata dalle 21.30 su Raiuno. A condurlo è Antonella Clerici. Quattro le poltrone dei giudici: Nek, Loredana Bertè, Arisa e Clementino con Rocco Hunt.

