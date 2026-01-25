The Ice a Saint Moritz | l’evento automobilistico tra stile memoria e performance

A Saint Moritz torna l’evento The Ice, un appuntamento che mescola sport, stile e memoria. Non si tratta solo di gare, ma di un rito invernale che combina le prestazioni con il fascino del paesaggio e l’eleganza del mondo dell’automobilismo. La manifestazione si conferma come un’esperienza unica, capace di unire adrenalina e cultura in un contesto naturale di grande fascino.

Life&People.it Ci sono eventi che non nascono per intrattenere, ma per consolidare un immaginario. The Ice a Saint Moritz non è una semplice manifestazione automobilistica, né un appuntamento mondano fine a sé stesso; è un rituale invernale che unisce cultura del movimento, estetica e paesaggio in un equilibrio raro. Sul lago ghiacciato dell’Engadina, il tempo sembra rallentare, lasciando spazio ad una visione in cui eleganza e performance convivono senza forzature; si entra in una dimensione sospesa, dove il passato dialoga con il presente e la bellezza non è mai decorativa, ma strutturale. Il lago ghiacciato: palcoscenico naturale.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Maserati partecipa a The I.C.E. St. Moritz 2026; Pagani Automobili a THE ICE St. Moritz 2026; The I.C.E. St. Moritz 2026, il motor show sul lago ghiacciato; A The I.C.E. St. Moritz con un'anteprima mondiale del reparto Fuoriserie

Ghiaccio, fascino e grandi auto: al via The I.C.E. a Saint MoritzFascino, ghiaccio, automobili strepitose e uno scenario che ruba l'occhio: l’edizione 2025 di The I.C.E. St. Moritz è pronta a prendere vita. Domani, 21 febbraio, e sabato 22, più di 50 straordinarie ... avvenire.it

Loro Piana porta la moda in pista con The Ice a St. MoritzLoro Piana si rafforza nel mondo dell’automobilismo con The Ice. La maison di Lvmh torna per il secondo anno consecutivo a St. Moritz per il The Ice-International concours of elegance, in scena sul ... milanofinanza.it

