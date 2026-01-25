The Cure | torna in vinile e cd Boys Don’t Cry

The Cure ripropone il celebre album “Boys Don’t Cry” in formato vinile e CD, confermando la sua importanza nel panorama musicale. Questa ristampa permette di apprezzare nuovamente i brani storici della band, testimonianza di un lavoro che ha resistito nel tempo, mantenendo intatta la sua rilevanza e il suo fascino. Un’occasione per ascoltare un classico senza tempo, con tutta la qualità e la cura che merita.

LONDRA – “Boys Don’t Cry” continua a dimostrare quanto il tempo abbia solo rafforzato il suo impatto. A più di quarant’anni dalla sua prima pubblicazione, il brano dei Cure ha raggiunto il traguardo simbolico del miliardo di streaming su Spotify, entrando contemporaneamente nelle classifiche TikTok di Regno Unito e Stati Uniti. Un risultato che racconta la capacità della canzone di parlare a generazioni diverse, mantenendo intatta la sua urgenza emotiva. Per celebrare questo momento, “Boys Don’t Cry” viene ripubblicato in tre nuove edizioni stampate in tiratura limitata: vinile 12”, vinile 7” e CD, disponibili dal 6 marzo al 24 aprile, oltre alla consueta presenza sulle piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

