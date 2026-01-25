Testa e cuore | ItalBio Energy NP Monteroni abbatte il muro granata

Nel derby tra ItalBio Energy NP Monteroni e A9 Nardò, il match si svolge al Pala Quarta Lauretti, con un pubblico appassionato presente sugli spalti. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si affrontano con determinazione e impegno. Un’occasione per mettere in mostra le proprie capacità e rafforzare lo spirito di squadra, in un contesto di grande attenzione e partecipazione.

