Terre d’Oltrepò, la principale cooperativa vinicola della Lombardia, affronta una crisi che ha portato al rischio di fallimento, nonostante un bilancio 2024 in utile. Il Pd richiede un immediato tavolo di lavoro per analizzare le cause e predisporre un piano di rilancio, coinvolgendo i protagonisti della cooperativa e le istituzioni locali. La situazione richiede attenzione e collaborazione per salvaguardare un patrimonio viticolo di grande rilevanza nazionale.

"Il bilancio 2024 di Terre d’Oltrepò era in utile. Che cosa può essere capitato di tanto grave l’anno scorso da far precipitare la situazione?" A domandarselo, ma a domandarlo soprattutto a Luigi Zingone, commissario liquidatore della cooperativa e a Giampaolo Cocconi amministratore unico della Spa, è Nicola Adavastro che, insieme alla direzione provinciale del Pd ha preparato un contributo aperto e che vorrebbe si predisponesse un piano di rilancio della più importante realtà cooperativa della Lombardia e con i suoi 12,700 ettari vitati accatastati, una delle realtà più rilevanti a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Terre d’Oltrepò, "no al fallimento". Il Pd: subito un tavolo di lavoro

La direzione regionale del Pd sul futuro dell'Abruzzo: "Al lavoro per il rilancio dopo il fallimento del centrodestra"La direzione regionale del Pd si concentra sul futuro dell'Abruzzo, impegnata a tracciare una strategia di rinascita dopo i risultati negativi del governo di centrodestra.

Terre d’Oltrepò, spunta un acquirente per la cooperativa in liquidazioneUna fase di incertezza avvolge la cooperativa Terre d’Oltrepò di Broni, in provincia di Pavia, che si trova in liquidazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Crisi Terre d’Oltrepò, una cantina simbolo sospesa tra liquidazione e rilancio; Crisi Terre, una delle più grandi cantine dell'Oltrepò è interessata: 'Ma non ci hanno risposto'; Terre d’Oltrepo, i timori della Uil: La vendita non sia uno shopping delle uve; Terre d’Oltrepò, no al fallimento. Il Pd: subito un tavolo di lavoro.

Terre d’Oltrepò, no al fallimento. Il Pd: subito un tavolo di lavoroIl bilancio 2024 di Terre d’Oltrepò era in utile. Che cosa può essere capitato di tanto grave l’anno scorso da far precipitare la situazione? A domandarselo, ma a domandarlo soprattutto a Luigi Zing ... ilgiorno.it

Per l'acquisto di Terre d'Oltrepò ora in gara la cooperativa Collis e Lorito e GuarinoL'importante imbottigliatore dell'oltrepo' lamenta di non avere ricevuto risposta dagli amministratori della liquidazione di Terre d'Oltrepò. Entro fine mese la Regione vuole chiudere l'intera partita ... italiaatavola.net

Tra grandi difficoltà ancora non risolte, come testimonia la vicenda della cooperativa Terre d’Oltrepò, ma anche progetti che guardano al futuro, puntando, in particolare, sul Metodo Classico e sul nuovo nome “Classese”, l’Oltrepò Pavese guarda avanti, consa facebook