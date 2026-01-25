Ternana Women il girone d’andata si chiude con una sconfitta | il Milan si impone per tre a zero
La Ternana Women conclude il girone d’andata con una sconfitta per 3-0 contro il Milan, al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda. La partita, caratterizzata da un campo difficile a causa delle condizioni meteorologiche, ha visto le ospiti prevalere con merito. Questo risultato segna la fine del primo scorcio stagionale, offrendo spunti di riflessione per il prosieguo del campionato.
La Ternana Women chiude il girone d’andata con una sconfitta. Al velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda è il Milan a imporsi per 3-0 al termine di una gara intensa, condizionata da un terreno di gioco reso particolarmente pesante dal maltempo dei giorni precedenti.Le rossoverdi.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Rana chiude il girone di andata con una sconfitta: Modena passa al Pala Agsm AimRana Verona conclude il girone di andata con una sconfitta contro Valsa Group Modena, interrompendo una serie di vittorie consecutive.
Leggi anche: Terza sconfitta consecutiva per la Women Sporting Arechi: il Koinè si impone 4-0
Argomenti discussi: SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI MILAN-TERNANA; Coppa Italia femminile. Ternana vs Inter, le formazioni ufficiali; La Lazio si impone 3-0 sulla Fiorentina e la aggancia in classifica; SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI MILAN-TERNANA.
Serie A Women, il programma dell'ultima giornata di andata: domenica alle 12.30 Milan-TernanaIl sito della FIGC presenta così l'ultima giornata del girone di andata della Serie A Women: Tra le gare di andata e quelle di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Women, ... milannews.it
Ternana Women, sfida al Milan con il vento in poppa. Ardizzone: Partita importante, siamo prontiDopo la rifinitura al Moreno Gubbiotti, la Ternana Women è partita alla volta di Fiorenzuola d’Arda. Domani, alle 12:30, le rossoverdi affronteranno il Milan nell’ultimo atto del girone d’andata ... ternananews.it
Milan Femminile Ternana 3-0, la squadra di Bakker cala il tris e porta a casa i tre punti nell'11a giornata di Serie A Women - facebook.com facebook
La Ternana women al fianco dei piccoli pazienti: donazione all’ospedale Santa Maria x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.