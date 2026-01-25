Nella notte a Salerno, in via Ostaglio, si è verificato un tentativo di furto. Un giovane marocchino di 26 anni, senza fissa dimora, è stato sorpreso dal proprietario mentre cercava di entrare in un’abitazione. L’intervento ha portato a un episodio di violenza, con il ferimento del malvivente causato da un machete. La vicenda è attualmente oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Un grave episodio di cronaca ha avuto luogo la scorsa notte a Salerno, precisamente in via Ostaglio. Un giovane marocchino di 26 anni, privo di fissa dimora, ha tentato di introdursi in un’abitazione, ma è stato sorpreso dal proprietario dell’immobile, un uomo di 55 anni italiano, dando origine a una situazione di alta tensione. L’incidente è iniziato quando il 26enne si è infiltrato in una cantina, appropriandosi di alcuni generi alimentari. In seguito, ha cercato di entrare in un appartamento adiacente, dove però ha incontrato il proprietario che, accortosi della presenza indesiderata, ha reagito. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Tentativo di furto a Salerno: Sorpreso dal proprietario, marocchino ferito con un machete

Tenta un furto ma viene scoperto e ferito a colpi di machete: nordafricano in ospedaleUn uomo di origini nordafricane è stato ricoverato in ospedale dopo un episodio avvenuto ieri sera in via Ostaglio a Salerno.

