Tensione ultras tifosi di Lazio e Napoli a contatto | cosa è successo e le possibili sanzioni

Nella notte si sono verificati nuovi scontri tra tifosi di Lazio e Napoli sull’autostrada, riaccendendo preoccupazioni sulla sicurezza. Durante gli incidenti sono stati sequestrati bastoni e coltelli, evidenziando la gravità della situazione. Analizziamo cosa è successo e quali potrebbero essere le sanzioni previste, nel contesto di una escalation di tensioni tra le tifoserie che mette a rischio l’ordine pubblico.

All’alba nuovi scenari di violenza sull’autostrada dopo quelli di una settimana fa: sequestrati bastoni e coltelli Prosegue la scia di scontri tra ultras con l’autostrada come triste scenario. Dopo quelli tra gli ultras di Como e Bologna in città e quelli tra i tifosi di Fiorentina e Roma in A1 all’altezza dell’uscita di Casalecchio, anche i sostenitori di Napoli e Lazio sono purtroppo venuti a contatto in queste ore. Le due tifoserie si sono incrociate all’alba: gli azzurri erano diretti a Torino per la trasferta in casa della Juventus e i biancocelesti rientravano invece da Lecce dopo il match di ieri sera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Tensione e scontri sulla A1 tra ultras di Lazio e Napoli. La polizia sequestra coltelli e mazze chiodateAll'interno del pullman dei tifosi lazioni, intercettato da equipaggi della questura, sono stati trovati caschi, aste e petardi che saranno sequestrati ... romatoday.it

