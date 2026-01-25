Tensione a Minneapolis 37enne ucciso da agente federale Testimone | Pretti era disarmato

A Minneapolis, un uomo di 37 anni è stato ucciso da agenti federali mentre era disarmato, secondo testimoni. L'incidente, il secondo nel mese, ha suscitato proteste e richieste di intervento da parte dei leader locali per fermare le operazioni federali nella città. La vicenda solleva ancora una volta il dibattito sulla presenza delle forze dell'ordine e sulle modalità di intervento in contesti civili.

(Adnkronos) – L'uccisione di un cittadino statunitense da parte di agenti federali dell'immigrazione avvenuta sabato (la seconda a Minneapolis questo mese) ha scatenato nuove proteste e richieste da parte dei leader locali affinché l'amministrazione Trump ponga fine alle sue operazioni in città. Agenti federali hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco Alex Pretti, un infermiere.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Minneapolis, Alex Pretti ucciso da un agente federale. Due testimoni oculari: “Era disarmato”Due testimoni oculari hanno confermato che Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso da un agente federale a Minneapolis, non era armato al momento della sparatoria.

Minneapolis, infermiere ucciso da un agente federale durante le proteste: chi era Alex PrettiDurante le recenti proteste a Minneapolis, è stato ucciso un uomo di 37 anni, identificato come Alex Jeffrey Pretti.

