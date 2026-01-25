Tennis adesso gli Usa vogliono copiare il made in Italy

Negli Stati Uniti si osserva un crescente interesse verso il tennis italiano, considerato esempio di qualità e tradizione. Come spesso si afferma, le annate di questo sport sono paragonabili a quelle del vino, riflettendo l’evoluzione e l’eccellenza di un patrimonio che si tramanda nel tempo. Un’attenzione che testimonia come il “Made in Italy” continui a distinguersi anche nel mondo del tennis, portando avanti un’eredità di competenza e passione.

Fili d'erba I successi italiani finiscono sotto al microscopio delle varie federazioni: tanti tornei per i giovani, centri di allenamento diffusi, crescita dei talenti, fino ad arrivare tra i primi 5 tennisti al mondo Un vecchio detto, di difficile attribuzione, dice che le annate del tennis sono simili a quelle del vino. Nello specifico caso italiano le buone annate stanno diventando una regola, più che un'eccezione, al punto da diventare una fonte di ispirazione per Paesi lontani e di grande tradizione tennistica.

