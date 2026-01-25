Tennis adesso gli Usa vogliono copiare il made in Italy
Gli Stati Uniti mostrano interesse a emulare il successo del tennis italiano, riconoscendo l’eccellenza del settore. Un vecchio adagio, di origine incerta, paragona le annate del tennis a quelle del vino, sottolineando come la crescita e la qualità si costruiscano nel tempo. In questo contesto, l’Italia si distingue per la sua tradizione e innovazione, confermando il suo ruolo di riferimento nel panorama tennistico internazionale.
Un vecchio detto, di difficile attribuzione, dice che le annate del tennis sono simili a quelle del vino. Nello specifico caso italiano le buone annate stanno diventando una regola, più che un'eccezione, al punto da diventare una fonte di ispirazione per Paesi lontani e di grande tradizione tennistica.
Tennis, adesso gli Usa vogliono copiare il “made in Italy”Negli Stati Uniti si osserva un crescente interesse verso il tennis italiano, considerato esempio di qualità e tradizione.
