Gli Stati Uniti mostrano interesse a emulare il successo del tennis italiano, riconoscendo l’eccellenza del settore. Un vecchio adagio, di origine incerta, paragona le annate del tennis a quelle del vino, sottolineando come la crescita e la qualità si costruiscano nel tempo. In questo contesto, l’Italia si distingue per la sua tradizione e innovazione, confermando il suo ruolo di riferimento nel panorama tennistico internazionale.

Fili d'erba I successi italiani finiscono sotto al microscopio delle varie federazioni: tanti tornei per i giovani, centri di allenamento diffusi, crescita dei talenti, fino ad arrivare tra i primi 5 tennisti al mondo Fili d'erba I successi italiani finiscono sotto al microscopio delle varie federazioni: tanti tornei per i giovani, centri di allenamento diffusi, crescita dei talenti, fino ad arrivare tra i primi 5 tennisti al mondo Un vecchio detto, di difficile attribuzione, dice che le annate del tennis sono simili a quelle del vino. Nello specifico caso italiano le buone annate stanno diventando una regola, più che un’eccezione, al punto da diventare una fonte di ispirazione per Paesi lontani e di grande tradizione tennistica. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tennis, adesso gli Usa vogliono copiare il “made in Italy”

Tennis, adesso gli Usa vogliono copiare il “made in Italy”Negli Stati Uniti si osserva un crescente interesse verso il tennis italiano, considerato esempio di qualità e tradizione.

Leggi anche: Italia-Usa, Marcenaro Lyon: “Boom dell’export cantieristico: made in Italy e Italian made antidoto ai dazi”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Tennis, adesso gli Usa vogliono copiare il made in Italy; Programma Day 1: Paolini apre le danze sulla Rod Laver, in campo Cobolli e Alcaraz; Tennis, ecco come vedere gli slam in tv dopo l’addio tra Sky ed Eurosport; Australian Open, Sinner batte Duckworth. A Musetti il derby con Sonego.

Niente da fare. Jasmine Paolini perde contro la talentuosa Iva Jovic e saluta gli Australian Open. La ragazzina statunitense ha giocato un gran tennis ed in poco più di un'ora e mezza di gioco è riuscita ad imporsi per 6-2; 7-6. Adesso Jasmine dovrà raccoglier - facebook.com facebook

Maestrelli nell’Olimpo del tennis, adesso c’è la sfida con Djokovic. E quel bacio con fidanzata già virale x.com