Tedros | False critiche Usa ritiro Oms

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha smentito le motivazioni fornite dagli Stati Uniti per il ritiro dall’agenzia Onu, definendole false. In un suo commento, ha evidenziato come questa decisione possa indebolire la sicurezza sia degli Stati Uniti che della comunità internazionale. La questione evidenzia le tensioni tra l’Organizzazione mondiale della sanità e il governo statunitense, suscitando attenzione sulla stabilità delle cooperazioni internazionali nel settore sanitario.

4.20 Il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha respinto come "false" le ragioni addotte da Trump per il ritiro dall'agenzia Onu, avvertendo che la decisione "rende sia gli Usa che il mondo meno sicuri". "Purtroppo, le ragioni addotte per la decisione degli Usa di ritirarsi dall' Oms sono false", ha scritto su X. Trump ha accusato l'Oms di cattiva gestione della pandemia Covid, mancanza di indipendenza dalla Cina e mancanza di trasparenza per i contributi finanziari erogati Washington.

