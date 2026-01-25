Tangenziale di Tirano | abbattuto il diaframma della galleria Il Dosso

Oggi Anas ha rimosso il diaframma della galleria naturale “Il Dosso”, lunga 980 metri, situata lungo la Tangenziale di Tirano. Questa operazione rappresenta un passaggio importante per il progresso della Variante di Tirano, migliorando la viabilità e la sicurezza della zona. La rimozione del diaframma consente di proseguire con le successive fasi di lavorazione e sviluppo dell'infrastruttura.

Anas ha abbattuto oggi il diaframma della galleria naturale "Il Dosso", lunga 980 metri, un passaggio fondamentale e operativo per la Variante di Tirano. L'ultimazione delle operazioni di scavo della galleria, in piena sicurezza per le maestranze, rappresenta il decisivo traguardo verso il completamento dell'intera infrastruttura. Le criticità geologiche nel corso dei lavori sono state superate grazie all'impegno continuo di Anas e delle imprese, dei tecnici e degli operai impegnati su tutti i fronti dei lavori con turnazioni prolungate. Da oggi il cantiere procede spedito verso la fine dei lavori per la consegna dell'intera infrastruttura.

