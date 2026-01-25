Tamarroud! Il movimento di ribellione

Tamarroud! è un movimento di ribellione che nasce dall’analisi di un atto unilaterale di un Presidente della Repubblica, che si pone al di sopra delle istituzioni democratiche assumendo poteri quasi illimitati. Questo fenomeno solleva importanti questioni sulla tutela dei principi democratici e sulla separazione dei poteri. In questo articolo, esploreremo le implicazioni di tali comportamenti e il contesto in cui si inseriscono.

Che cosa succede se il Presidente delle Repubblica democraticamente eletto, con un atto unilaterale, si pone al di sopra di ogni altro organo statale assumendosi poteri quasi illimitati? Che cosa succede se in un paese democratico il parlamento è stato sciolto perché dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale e la Camera Alta approva una nuova Costituzione? Che cosa succede se dopo l'approvazione di quest'ultima attraverso un referendum nuove elezioni non vengono indette mentre il malcontento della popolazione va crescendo verso l'inazione politica e un'agenda economica disastrosa che sta portando il paese al baratro? Succede Tamarroud, in arabo: ribellione! Tamarroud è un movimento (parola che va molto di moda nella politica di inizio XXI° secolo) politico egiziano che ha una storia profonda risalente all'insurrezione dei lavoratori nel 1919 contro il re Fuad.

