Tajani | senza Ue nessun accordo su Kiev

Il segretario generale del PPE, Tajani, sottolinea l'importanza dell'unità europea per raggiungere un accordo con l'Ucraina. Egli evidenzia come senza il supporto dell’Unione Europea, sia difficile progredire nelle trattative. Tajani ha anche espresso speranza in una futura fase del piano per Gaza, evidenziando la necessità di un impegno condiviso per affrontare le crisi attuali.

14.30 "Sull'accordo per l'Ucraina l'Europa deve essere fondamentale.Vi sono troppe guerre. Speriamo in Fase 2 del piano per Gaza". Così Tajani all'evento di Forza Italia a Milano.E "puntiamo piedi per rispetto a nostri soldati",sottolinea ricordando i caduti in Afghanistan. Su FI: "Il partito è vivo. Portiamo a termine la rivoluzione liberale. Si può fare di più se allargheremo confini e saremo più forti in coalizione".Poi:"Il centrosinistra è morto, resta solo la sinistra". Tommy Robinson (estrema destra GB)? "Non lo vedrò.Valori diversi".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Ue:nessun piano su Kiev senza Kiev e Ue

Ucraina, prestito a Kiev senza asset russi: cosa prevede l’accordo UeL’Unione Europea ha deciso di sostenere l’Ucraina con un prestito di 90 miliardi di euro per il 2026-2027, senza richiedere asset russi come garanzia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Consob, Tajani Non c'è accordo di massima, nessuno mi ha mai parlato di Freni; Trump: i leader europei non opporranno troppa resistenza sulla Groenlandia - Macron a Trump: Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia. Poi gli propone un G7 giovedì a Parigi; Tajani, la Lega mente: nessun accordo con Fi su Freni alla presidenza della Consob; A Milano incontro di un'ora e mezza tra Occhiuto e Marina Berlusconi. Tajani: 'Nessun caso, FI è aperto'.

Tajani: Avanti con la riduzione del diritto di veto in UeBRUXELLES - Sulla questione del diritto di voto e dell'unanimità nei Consigli Ue non ne abbiamo mai parlato in maggioranza, ne parleremo: Meloni ha detto la sua opinione, io penso invece che si debba ... ansa.it

Ucraina: Tajani, Dl aiuti si fara', nessun dubbio, il contenuto lo discuteremo(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 18 dic - Del Dl aiuti all'Ucraina si discutera' per vedere quale sara' il contenuto, ma che ci sia un decreto io non ho alcun dubbio. Lo ha messo in chiaro il ... ilsole24ore.com

Consob, Tajani: "Per la Presidenza non mi faccio imporre nulla da nessuno" - facebook.com facebook

Consob, scontro FI-Lega su nomina di Freni. Tajani: «nessun accordo, serve un presidente non di partito» x.com