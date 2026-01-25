Tajani | Robinson incompatibile con i miei valori Salvini vede chi vuole io non lo incontrerò

Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Forza Italia, ha dichiarato che Robinson è incompatibile con i suoi valori e ha precisato che non incontrerà Salvini, che ha recentemente incontrato l’esponente di estrema destra britannica, Tommy Robinson. La posizione di Tajani evidenzia una differenza di vedute su determinati rapporti politici e sulla scelta di incontri pubblici con figure di estrema destra.

Il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha commentato l'incontro del leader della Lega, Matteo Salvini, con l'esponente di estrema destra britannica Tommy Robinson. L'occasione è stata l'evento "Più Libertà Più Crescita", organizzato da Forza Italia al Teatro Manzoni di Milano. Tajani ha dichiarato chiaramente: «Tommy Robinson è incompatibile con i miei valori. Io non lo incontro». Il segretario di Forza Italia ha sottolineato che Salvini può vedere chi vuole, ma lui non prenderà parte a quell'incontro. «Lui fa il suo, noi facciamo il nostro», ha concluso Tajani, ribadendo la distanza politica e valoriale dal leader britannico.

