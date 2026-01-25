Tajani prende le distanze da Salvini per la foto con il neonazista Robinson | Incompatibile con miei valori

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato di prendere le distanze da Matteo Salvini dopo la foto con Tommy Robinson, noto esponente dell’estrema destra britannica, considerato vicino a posizioni neonaziste e razziste. Tajani ha sottolineato come tale incontro sia in contrasto con i propri valori, evidenziando le differenze di vedute all’interno del panorama politico italiano. La vicenda ha generato commenti e riflessioni sul rispetto dei principi e sui limiti delle relazioni pubbliche.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha preso le distanze dal collega vicepremier Matteo Salvini, che ha ricevuto al ministero Tommy Robinson, leader dell'estrema destra britannica, influencer razzista e neonazista e vicino a Elon Musk: "È incompatibile con i miei valori. Io non lo incontro. Salvini vede chi vuole".

