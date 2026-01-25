Svolta decisiva per il futuro dell’infanzia di Sanfatucchio

Il Comune di Castiglione del Lago ha avviato i lavori di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di Sanfatucchio, assicurando un ambiente più sicuro per i bambini e il personale scolastico. Questa decisione rappresenta un passo importante per il futuro della struttura e per la tutela della comunità locale. L’intervento si inserisce in un percorso di miglioramento e sicurezza degli edifici scolastici del territorio.

CASTIGLIONE DEL LAGO - Il Comune di Castiglione del Lago ha impresso una svolta decisiva per il futuro della scuola dell'infanzia di Sanfatucchio, garantendo la ripartenza dei lavori di adeguamento sismico necessari a rendere l'edificio un luogo sicuro per i bambini e il personale scolastico. L'intervento aveva subito una brusca interruzione nel giugno 2025, quando l'amministrazione era stata costretta a risolvere il contratto con la precedente ditta, la S.E.A.S. SRL, a causa di gravi inadempienze. Per non perdere i finanziamenti europei e accelerare i tempi, il Comune ha utilizzato una procedura che permette di scorrere la vecchia graduatoria, affidando il completamento dei lavori alla Immobiliare M 2 S.

