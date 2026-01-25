Sulla Reale a Mezzano Pure qui verbale annullato

A Mezzano sulla Reale, nel Comune di Ravenna, è presente un velox la cui omologazione non è stata dimostrata dall’amministrazione comunale. Attualmente, l’apparecchiatura risulta approvata ma non ufficialmente omologata, e di conseguenza il verbale di contestazione è stato annullato. Questa situazione evidenzia l’importanza di verificare la conformità degli strumenti di rilevamento delle infrazioni prima di procedere con eventuali sanzioni.

Il velox in questione si trova a Mezzano sulla Reale. Di competenza insomma del Comune di Ravenna. Quest'ultimo "non ha fornito prova della omologazione dell'apparecchiatura" che dunque risulta essere solo approvata. Sembra una semplice questione semantica, di parole insomma. E invece ha fatto una bella differenza secondo il giudice di pace Maria De Rosa: ovvero l'accoglimento del ricorso che l'avvocato faentino Fabio Geminiani ha proposto in proprio per vedersi annullare il verbale emesso il 27 luglio 2025. Palazzo Merlato è stato inoltre condannato a pagare 43 euro a titolo di restituzione delle somme per il deposito del ricorso.

