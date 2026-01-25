Suicidio dei genitori di Carlomagno | l'allarme del figlio dopo aver trovato un biglietto d'addio in casa

I genitori di Carlomagno sono stati trovati deceduti in casa, dopo che il figlio ha scoperto un biglietto d'addio. Le urla dei vicini hanno attirato l’attenzione, portando al ritrovamento. La notizia ha suscitato grande preoccupazione e ha evidenziato le difficoltà emotive affrontate dalla famiglia in un momento delicato.

